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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Putin ve Lukaşenko’nun kayak keyfi

- Putin ve Lukaşenko’nun kayak keyfi

-Putin'in kar aracına bindiği anlardan

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Kaşen Sonbahar 


- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, yaptıkları görüşme sonrası birlikte kayak yaptı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın Soçi kentinde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüşmüştü. İki ülke arasındaki sıkı ilişkiler ve yapılan yeni anlaşmaların değerlendirildiği görüşme sonrası Putin ve Lukaşenko, Kafkas dağlarının zirvesindeki Krasnaya Polyana Kayak Merkezi'ne gitti. İkili birlikte kayak yaparak, kar motoruna bindi. Putin ve Lukaşenko, geçtiğimiz sonbaharda da yaptıkları görüşmenin ardından Kremlin Sarayı'nın içerisinde bulunan buz pistinde buz hokeyi müsabakasına katılmıştı.
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