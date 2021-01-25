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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Putin, milyar dolarlık sarayı olduğu iddialarını yalanladı

- Putin, milyar dolarlık sarayı olduğu iddialarını yalanladı

Putin'in açıklamasından detay

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Milyar Dolar Konferans Öğrenciler Teröristler Telekonferans 


- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1.4 milyar dolar değerinde sarayı olduğu iddialarını yalanladı. Moskova’ya dönüşü sırasında tutuklanan Rus muhalif lider Alexei Navalny’in kurduğu “Yolsuzlukla Mücadele Vakfı” tarafından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ait ülkenin güneyindeki Gelendzhik tatil kentinde 1.4 milyar dolar değerinde saray yapıldığı iddialarına Putin’den cevap geldi. Üniversite öğrencileriyle telekonferans yoluyla görüşen Putin bir kız öğrencinin sarayı olduğu iddialarının doğru olup olmadığını sorması üzerine, “Bu iddialar zaten 10 yıldır dolaşıyor. Şimdi ise uygun bir fırsat bulup tüm bu malzemeler ile vatandaşlarımızın beynini yıkamaya karar vererek internetten bu gibi görüntüler paylaşmaya başladılar. Burası ne benim ne de yakınlarımın" dedi.
"Kelebek stili yüzdüğüm sırada çekilen bir fotoğraf koymuşlar" diyen Rus lider, "Bazen böyle yüzmeyi seviyorum. Fotoğrafta, hiçbir zaman bulunmadığım bir havuzda görülüyorum. Bunun hangi havuz olduğunu bilmiyorum ancak bu şekilde yüzdüm. Ne zaman ve nerede? 2016 yılında Yenisey'de. Dolayısıyla bu basit bir derleme, montaj” ifadelilerini kullandı. Putin, Navalny protestolarını tehlikeli buldu Toplantıda ayrıca Rus muhalif lider Alexei Navalny’nin tutuklanması üzerine ülkedeki birçok kentte başlayan protesto gösterilerini değerlendiren Putin, “Herkesin yasaların öngördüğü şekilde kendisini ifade etme hakkı vardır. Yasaların ötesine geçildiğinde ise bu ters etki doğurur ve tehlikelidir. Kimse yasadışı eylemlere başvurmamalıdır. Siyasilerin sorumluluğu vardır” diyerek Navalny’yi gösterileri organize etmekle suçladı. Putin ayrıca sokaklarda polisle çatışan bazı grupları terörist olarak nitelendirerek, “Hiçbir koşulda kadın ve çocuklar öne sürülmemelidir. Bunlar teröristlerin taktikleridir. Hiçbir koşulda çocuklar gösterilere çekilmemelidir” dedi.

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