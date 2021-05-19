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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Putin ile Jinping, Rusya-Çin ortak nükleer projesinin temelini attı

- Putin ile Jinping, Rusya-Çin ortak nükleer projesinin temelini attı

Temel atma töreninden detaylar

Nükleer Santral Televizyon Canlı Yayın Temel Atma Töreni Temiz Enerji 

-Putin ile Xi Jinping’den detaylar
-Putin’in açıklamalarından detaylar

( PEKİN ) PEKİN

- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya-Çin ortak nükleer projesinin temel atma törenine video konferans yöntemiyle katıldı.
Rusya ile Çin’in ortak nükleer projesi olan Tianwan ve Xudapu nükleer santrallerinin 3’üncü ünitesinin temel atma töreni bugün gerçekleştirildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in video konferans yöntemiyle katıldığı tören ile birlikte Rusya’nın tasarladığı 4 yeni enerji bloğunun inşası başlatılmış oldu. Putin ile Xi Jinping törenden önce projeye dair açıklamalarda bulundu. Putin konuşmasında, “Xudapu nükleer santrallerinin 4 yeni bloğunun inşası için sizleri tebrik ediyorum. Rus ve Çinli mühendisler gerçek anlamda dönüm noktası olan ve amiral gemisi niteliğindeki bir projeyi hayata geçiriyorlar. Tüm güvenlik ve çevre faktörlerini karşılayan güçlü ve modern Rus tasarımı reaktörler inşa ediliyor. Santral 2026-2028 yılları arasında faaliyete geçecek ve Çin halkına ucuz ve temiz enerji sağlanacak” dedi.
Rusya lideri Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in yanı sıra açılışa Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Devlet Nükleer Enerji Şirketi (ROSATAM) Müdürü Aleksey Likhacev ve Çinli muhataplar da katıldı.
Tören, Çin ve Rus televizyonlarından canlı yayınlandı.
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