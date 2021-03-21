Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Putin, hafta sonu tatili için Sibirya'da

- Putin, hafta sonu tatili için Sibirya'da

- Putin ve Şoygu’nun Sibirya gezisinden detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Hafta Sonu Gesi Hafta Sonu Tatili 


- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonu tatilini Sibirya’da geçirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile birlikte hafta sonu tatili için Sibirya’daki Tayga bölgesine gitti. Putin burada Şoygu ile birlikte yürüyüş yapıp arazi araçları kullandı, yemek yedi ve ahşap atölyesinde vakit geçirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden’ın kendisi hakkında “katil” ifadesini kullanmasıyla gündeme gelmişti. Putin Biden’a “Ona sağlıklar dilerim” ifadelerini kullanmıştı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement