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17 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Putin: “Erdoğan sözünü tutan biri”

- Putin: “Erdoğan sözünü tutan biri”

Putin’in açıklaması

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Basın Toplantısı Toplantı 


- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sözünü tutan bir kişi olarak tanımladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yıl sonu değerlendirme toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. Erdoğan ile görüş ayrılıklarının da olduğunu söyleyen Putin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bazı konularda görüş ayrılıkları var. Hatta bazen zıt görüşlerimiz de var. Fakat o sözünü tutan biri. Ülkesi için sonuna kadar gider” dedi.

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