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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
- Putin: “Dağlık Karabağ müzakerelerinde Türkiye de olmalı”

- Putin: “Dağlık Karabağ müzakerelerinde Türkiye de olmalı”

- Putin’in Rusya çağırıyor programındaki açıklamalarından detaylar

( MOSKOVA ) MOSKOVA

Çatışma Müzakere Uluslararası İş Dünyası Telekonferans 


- Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ müzakerelerinde Türkiye’nin de olması gerektiğini açıkladı.
Dağlık Karabağ’da Azerbaycan-Ermenistan arasındaki çatışmalar devam ederken, uluslararası toplumdan müzakere çağrıları sürüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus iş dünyası için düzenlenen "Rusya Çağırıyor" isimli programa telekonferans yoluyla katıldı.
Toplantıda siyasi konulara değinen Putin, Dağlık Karabağ konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan’ın, Sovyetler Birliği dağılırken silahlı yönteme başvurduğunu belirten Putin, “Sovyetler Birliği yönetimi de insanların güvenliğini sağlayacak etkin bir karar almamıştı, Ermenistan eline silah alarak kendisi adım atmıştı. Karabağ'da belirli bir rejimin sağlanmasıyla 5 artı 2 bölgenin Azerbaycan'a verilmesini konuşmak bizim yaklaşımımızdır. Uzun süreli çözüm için iki tarafa da uygun olan bir çıkar dengesi sağlanmalı” dedi.
“Müzakerelerde Türkiye de olmalı” Dağlık Karabağ tartışmasının diplomasi ile çözüme kavuşturulması gerektiğini savunan Putin, “Azerbaycan ile Ermenistan'ın, Türkiye'nin de olduğu Minsk Grubu çerçevesindeki müzakerelerle çözüme ulaşması gerekiyor. Bunun başarılabileceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı. “ABD, tüzel kişilerimize ve şirketlerimize 46 kez yaptırım uyguladı” ABD ile ilişkilerde sorunların hala sürdüğünü belirten Putin, “Mevcut yönetim Rusya'ya, tüzel kişilerimize ve şirketlerimize 46 kez yaptırım uyguladı. 46 kez! Hiçbir zaman böyle bir şey olmamıştı. Ancak bu kısıtlamalara rağmen bir önceki döneme kıyasla ticaret hacmi yüzde 30 arttı. ABD seçimlerine değinmek istemiyorum. Zira ben ne söylersem söyleyeyim, partnerlerimiz Rusya'nın ABD seçimlerine sözde müdahalesini kanıtlamak için sözlerimi işine geldiği şekilde yorumluyor” dedi.

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