Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Pusetten düşen bebek beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti

Pusetten düşen bebek beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti

adli tıp genel ve detay görüntüleri,

İlk Müdahale Yaşam Mücadelesi Adli Tıp Beyin Kanaması Cenaze Aracı 

-cenaze aracının gelmesi,
-cenazenin araca konması,
-aracın hareket etmesi,
-Eymen bebeğin sağlık fotoğrafı,

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep'te, evdeyken pusetten düşerek kafasına darbe alan ve beyin kanaması geçiren 6 aylık Eymen Ekici, özel hastanedeki bir haftalık yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, Şehitkamil ilçesi Onat Kutlar Mahallesi'nde bulunan Ekici ailesine ait evde meydana geldi. İddiaya göre, anne Aynur Ekici oğulları Eren (8) ile 6 aylık Eymen bebeği evde bırakarak ekmek almaya çıktı. Anne evden çıktıktan sonra pusette uyuyan Eymen bebek uyanarak hareket etmeye başladı.
Pusette bir süre hareket ettikten sonra dengesini kaybederek kafa üstü yere düşen Eymen bebek, ağır yaralandı. Ağır yaralanan Eymen bebek, eve gelen annesinin çağırdığı 112 ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Özel hastanede beyin kanaması teşhisi konulan Eymen bebek, bir haftalık yoğun bakım sürecinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Eymen bebeğin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (SVY-SD-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'de Acı Bekleyişİzmir'de Acı Bekleyiş
Adli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş SürüyorAdli Tıp Kurumu Önünde Acılı Bekleyiş Sürüyor
Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...Geriye Gözyaşı Ve Ağıt Kaldı...
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı