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12 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
Pursaklar’dan İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel kutlama

Pursaklar’dan İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel kutlama

Kutlama alanından görüntüler

Kutlay Yarış Öğrenciler 

-Ertuğrul Çetin'in konuşması
-Öğrencilere kitap hediye edilmesi

( ANKARA ) ANKARA

- Pursaklar Belediyesi ve Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel kutlama programı düzenledi.
Başkent’in Pursaklar Belediyesi ve Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği yaparak İstiklal Marşı'nın 100.yılına özel kutlama programı düzenledi.
Kutlama Programına Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, Pursaklar İlçe Milli Eğitim Müdürü, Pursaklar Kaymakamı ve Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon’da katıldı.
"Bayrak ve İstiklal Marşı, bir ülkenin bağımsızlığının nişaneleridir" Cumhurbaşkanının 2021 yılını İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy’u anma yılı olarak ilan ettiğini hatırlatan Çetin, “12 Mart 1921’de öyle bir ülke düşünün ki; İstanbul’da İngiliz var, Karadeniz’de Ermeni çeteleri, Akdeniz’de Fransız askerleri, İzmir, Afyon, Bursa işgal altında. Bin yıldır yurdumuz olan bu topraklar, düşman ordularının tehdidi altındayken bir kişi çıkıyor, diyor ki; Korkma. Ve 10 kıta ile bütün her şeyi değiştiriyor. Bugün bizler 100. yılını kutluyoruz. Bizlere de bir ödev düşüyor. Değerli gençler, sevgili öğrencilerimiz; İstiklal Marşımızı coşkuyla okumak bizim ödevimiz. Bağımsızlığımıza olan inancımızı ifade ediyor. Sadece coşkuyla okumak da yetmiyor. Aynı zamanda anlayamadığımız kelimelerin anlamını da lütfen öğrenmek için gayretler sarf edelim. İstiklal, kolay elde edilen bir şey değildir. Bayrak ve İstiklal Marşı, bir ülkenin bağımsızlığının nişaneleridir. Her zaman coşku ile bugünlerimizi kutlayacağız” diye konuştu.
Programda ortaokul ve anasınıfı öğrencilerinin kendi aralarında olan ‘İstiklal Marşı’nı En Güzel Okuma’ yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri taktim edildi. Ayrıca ‘Asım’ın Neslinden Akif’e Mektup’ yarışmasında dereceye girenlere de ödül verildi.
Pursaklar Belediyesi, Pursaklar’da yaşayan ve adı Mehmet Akif olan 39 öğrenciye Mehmet Akif Ersoy’un, Safahat kitabını hediye etti. Kitaplar öğrencilere hediye edilmeden önce Mehmet Akif Ersoy’un torunu olan Selma Argon tarafından imzalandı.
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