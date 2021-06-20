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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi

PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi

ŞAHSIN ADLİYEYE GETİRİLMESİ

Güvenlik Görevlisi Emniyet Müdürlüğü Hırsız Bankamatik Polis Ekipleri 

-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, PTT şubesinden 170 bin lira çaldıktan sonra paralarla yakalanan PTT güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi. Olay, önceki gece Gölyüzü mahallesi Dere Sokak'ta bulunan PTT Gölyüzü şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde PTT şubesine gelen çalışanlar şubenin kapısının açık olduğunu farketti. İçeride kimsenin olmadığını gören çalışanlar hırsızlık şüphesiyle durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Banka yetkilileriyle birlikte yapılan incelemelerde bankamatikten 150 bin lira, kasadan ise 20 bin lira olmak üzere toplam 170 bin liralık hırsızlık yapıldığı tespit edildi. Hırsız PTT’nin güvenlik görevlisi çıktı Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin bulunması için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede soygunu yapan kişinin PTT Merkez Şubesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan U.I. olduğu belirlendi. PTT şubesinden 170 bin liralık soygun yaptığı belirlenen U.I. çaldığı paralarla birlikte saklandığı evde yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen U.I. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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