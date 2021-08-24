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PTT'nin motosikletini çaldı
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24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
PTT'nin motosikletini çaldı

PTT'nin motosikletini çaldı

Tutuklanan hırsızın polis aracından inmesi

Polis Aracı Akalan Altın Gözaltı Hırsız 

-Adliyeye girişi
-Emniyet dış görüntü
-Adliye dış görüntü

( SAMSUN )-PTT'nin motosikletini çalan şahıs tutuklandı SAMSUN

- Samsun'da PTT'nin park halindeki motosikletini çaldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, PTT'ye ait park halindeki motosiklet çalındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu motosikletin çalınması olayıyla ilgili T.A.'yı(35) yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen T.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
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