PTT kargo kamyonu kara saplandı

-sürücü açıklama



( ERZURUM ) -- Kamyona halat bağlayarak şarampolden kurtarmaya çalıştılar ERZURUM



- Erzurum’dan Tekman’a giden PTT kargo aracı yolda mahsur kaldı. Direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak şarampole kayan kamyon yoldan geçen vatandaşların yardımıyla halat bağlanarak kurtarılmaya çalışıldı. Erzurum’da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı da olumsuz yönde etkiledi. Erzurum’dan Tekman’a giden araçlar Palandöken geçidinde tipi nedeniyle zor anlar yaşarken, bazı araçlar kayarak yolda kaldı. PTT’ya ait kargo kamyonu da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kara saplandı. Yoldan geçen sürücüler halat bağlayarak aracı battığı yerden çıkarmaya çalıştılar. Yaklaşık 3 saat bölgede mahsur kalan araç daha sonra Karayolları ekiplerinin bölgeye gelmesi üzerine kaydığı şarampolden kurtarıldı. Bu arada yoldan geçen diğer sürücüler ise Palandöken geçidine tünel yapılması gerektiğini ve tünel ile birlikte yolun çok daha sağlıklı olabileceğini belirttiler. (AUB-AT)



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