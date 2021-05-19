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19 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Psikolojik tedavi gören genç hastaneden kaçtı

Psikolojik tedavi gören genç hastaneden kaçtı

-Kaçan şahsın görüntüsü

Hastane Psikoloji Ormanlı Psikolojik Tedavi Harekete Geç 

--Polis ekiplerinin kaçan şahsı teslim alması
--Detay

( KOCAELİ )- Ormanlık alana kaçan genç ekipleri harekete geçirdi KOCAELİ

- Kocaeli’de psikolojik tedavi gören genç tedavi gördüğü hastaneden ormanlık alana kaçtı. Yaklaşık 2 saat boyunca arama yapan ekipler şahsı bulup hastaneye götürdü. Olay İzmit ilçesinde bulunan Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre psikolojik tedavi gören A.C.(23) tedavi gördüğü hastaneden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından başlatılan arama çalışması neticesinde elinde odun ile bulunan A.C. ekipler tarafından hastaneye götürüldü. (HY-AY
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