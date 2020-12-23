Psikolojik sorunları olduğu belirtilen genç, arazide ölü bulundu

-- Genel detaylar

-- Şahsın olay yerinden çıkartılması

-- Şahsın cenaze aracına konulması



( OSMANİYE ) OSMANİYE



- Osmaniye’de psikolojik sorunları olduğu bildirilen bir kişi, tabancayla öldürülmüş olarak bulundu. Edinilen bilgiye göre, 30'lu yaşlardaki F.K. isimli şahıs motosikleti ile geldiği Karaçay mesire alanında vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu. Bilgi verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri F.K.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri de psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsın yanında bir tabanca buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından şahsın cenazesi tabuta konularak otopsi yapılmak üzere Osmaniye Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. (SKY-



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