Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Psikolojik sorunları olan genci polis ve itfaiye ekipleri intihardan vazgeçirdi

Psikolojik sorunları olan genci polis ve itfaiye ekipleri intihardan vazgeçirdi

İtfaiye ekiplerinin merdivenle surlara çıkması

Polis İmdat İntihar Girişimi Tarihi Surlar Cep Telefonu Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ekiplerinin genci ikna edip aşağı indirmesi
-Gencin ambulansa götürülmesi

( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR

- Diyarbakır'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir kişi, kentin tarihi surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İntihar girişiminde bulunan genç, polis ve itfaiye ekiplerince ikna edilerek aşağı indirildi. Olay, merkez Sur ilçesini çevreleyen tarihi surların Çift Kapı mevkinde yaşandı. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu belirtilen Mehmet Nur Ç., Çift Kapı mevkiinde tarihi Diyarbakır surlarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Surların üzerinde genci gören çevredeki vatandaşlar, durumu 155 polis imdat, 110 itfaiye ile 112 sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri çevre emniyeti alırken, bu sırada gencin yanına yaklaşan itfaiye ekipleri ile polisler yaptıkları görüşmenin Mehmet Nur Ç.'yi intihar etmekten vazgeçirdi. İkna edilen Mehmet Nur Ç., itfaiye ekipleri tarafından merdivenle aşağı indirildikten sonra sağlık kontrolü için önce ambulansa ardından da ifadesine başvurulması için karakola götürüldü. Gencin psikolojik sorunlarından kaynaklı intihar girişiminde bulunduğu öğrenilirken, yaşanan anlar bu sırada oradan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (SI-YRT
loading...
İlgili Foto Galeriler
Hamile akademisyen dehşete düşürdü!Hamile akademisyen dehşete düşürdü!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı