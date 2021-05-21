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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Prof. Dr. Ümit Özdağ’dan parti açıklaması

Prof. Dr. Ümit Özdağ’dan parti açıklaması

Zeve Şehitliğinden görüntü

Hastalık Vatansever Muhabir Ak Parti Milletvekili 

-Ümit Özdağ'ın Zeve Şehitliği görüntüsü
-Röportaj

( VAN -ÖZEL)- İstanbul bağısız milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ:- “Gençlerin ve kadınların da güçlü bir şekilde temsil edildiği siyasal partiyi oluşturuyoruz” VAN

- İstanbul bağısız milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ayyıldız Hareketi Partisi’nin yaz sonunda kurulacağını söyledi.

İYİ Parti'den istifa eden Prof. Dr. Ümit Özdağ, beraberindeki heyet ile birlikte 1915'te Ermeni çetelerince katledilen 2 bin 500 kişinin anısına oluşturulan Zeve Şehitliği'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası İHA muhabirine konuşan Prof. Dr. Özdağ, Ayyıldız Hareketi Partisi olarak 81 ilde iddialı olduklarını ifade etti.
Hareket kapsamında bütün Anadolu'yu dolaşacaklarını belirten Prof. Dr. Özdağ, "Atatürk çizgisinde, Türk Milliyetçisi bir partinin kurulması çalışmalarını 2,5 aydan bu yana Türkiye’de sürdürüyoruz. Salgın, hastalık ve kapanma ortamında bir siyasal hareketin örgütlenmesinin önüne ciddi engellerin çıktığını tahmin edebilirsiniz. Üstelik Türkiye’de demokrasinin askıya alındığı bir süreçten de geçiyoruz. Tüm bunlara rağmen 2,5 ay içeresinde çok ciddi bir mesafe kaydettik. Bu çalışmalarla birlikte yaz bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil eder hale getireceğiz” dedi.
“Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da iddialıyız ve güçlüyüz”Toplumun tüm kesimlerine hitap ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Özdağ, “Partimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün eylemlerini ve düşüncelerini kabul eden bir çizgiyi takip edecek. Bu anlamda da tüm vatanseverleri çatısı altına davet edecek. Kurulacak partimizde birçok tanıdık isim var. Türk toplumunun tanıdığı bildiği isimler. Gençlerin ve kadınlarında güçlü bir şekilde temsil edildiği bir siyasal partiyi oluşturuyoruz. 81 ilden 123 kurucumuz olacak. Bunun 81’i il temsilcilerimiz olacak. Bugün Van’dayız. Van’dan da kurucular kurulunda üyelerimiz var ama Van’da farklı siyasetçilerde partimizde olacak. Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da iddialıyız ve güçlüyüz” diye konuştu.

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