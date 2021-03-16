Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu korona virüsten hayatını kaybetti

- Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu (54), Covid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Covid-19 tedavisi gören Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Ümit Ergenoğlu hayatını kaybetti. Yaklaşık 3 aydır yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Ergenoğlu’nun dün hayatını kaybettiği öğrenildi. Mehmet Ümit Ergenoğlu'nun cenazesinin, Adana'da defnedileceği öğrenildi.
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