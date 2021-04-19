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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Prof. Dr. Ali Özek son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Ali Özek son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze töreni

Hastane Öğretim Üyesi Cenaze İslam İlahi 

-Namaz kılınması
-Dualar edilmesi
-Cenazenin götürülmesi

( İSTANBUL ) Prof. Dr. Ali Özek son yolculuğuna uğurlandı İSTANBUL

- Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı, Prof. Dr. Ali Özek son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırırken, Özek’in cenazesi defnedilmek üzere, memleketi Muğla'ya götürüldü. Kalp krizi nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) Başkanı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli öğretim üyesi ve yazar Prof. Dr. Ali Özek, için Fatih Camii’nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenaze törenine, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Başkanvekili ve Eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan ve çok sayıda seveni katıldı.
Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. Alınan helalliğin ardından Özek’in cenazesi defnedilmek üzere, memleketi Muğla'ya götürüldü.
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