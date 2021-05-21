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21 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
PRİZREN - Kosova'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

PRİZREN - Kosova'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

- Filistin'e destek gösterisi - Filistin fotoğraf sergisi - Nehre bırakılan güller - Göstericilerin pankartları - Organizatörler adına destek açıklamasının okunması Kosova 'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendiPRİZREN (AA) - Kosova 'nın güneydoğusundaki Prizren şehrinde Filistin'e ve Filistin halkına destek gösterisi düzenlendi.
Şadırvan Meydanı'nda düzenlenen gösteriye, farklı etnik gruplardan vatandaşlar katıldı.
Göstericiler, "Filistin için özgürlük", "Kahrolsun İsrail", "Kuşatmayı durdurun", "Çocuklar uyuduğunda rahat hisset, öldürüldüğünde değil" yazılı pankartlar taşıdı.Organizatörler adına okunan bildiride, İsrail tarafından Filistin halkına sürekli baskı ve şiddet uygulanmasının halkların temel hak ve özgürlüklerinin ihlali olduğu vurgulandı.Filistinlilerin evlerini terk ettirilmelerine karşı direniş gösterdiğinin, bu nedenle İsrail'in Filistinlere yönelik son yıllardaki en büyük şiddeti uyguladığının altı çizilen bildiride, "Temiz vicdan sahibi herkes için ve özellikle 20 yıl önce Filistin halkıyla aynı kaderi paylaşmış bir halk için ( Kosova halkı) bugünlerde Filistin'de yaşananlar kabul edilemezdir. Gece aldığımız haberle varılan ateşkesi bir daha tekrarlanmaması ümidiyle selamlıyoruz." denildi.Gösteri kapsamında katılımcılar Türk, Arnavut ve Filistin bayrakları taşırken İsrail aleyhinde sloganlar attı.

Özgürlük Fotoğraf Sergisi Temel Hak ve Özgürlükler İsrail Irak 

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