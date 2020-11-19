Prizde unutulan ütü yangına neden oldu

-Binadan dışarıya çıkan vatandaşlar

-Olay yeri ve itfaiye detay

-Yanan bazı eşyalardan görüntüler



( ORDU -OZEL)- Ordu’da dairede yangın paniğe neden oldu ORDU



- Ordu’da bir evde prize takılı halde bırakılan ütü, küçük çaplı yangına neden oldu. Olay, Altınordu ilçesi Selimiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet Y. isimli şahsa ait dairedekiler, iddiaya göre ütüyü elektrik prizinde takılı olarak unutarak evden ayrıldı. Bir süre sonra komşuların koku alması üzerine itfaiye ve polis ekiplerine bilgi verildi.

Kısa sürede olay yerine Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yanı sıra, polis ve tedbir amaçlı 112 Acil Servis ekipleri intikal etti. Ekipler, 3 katlı binanın birinci katında meydana gelen yangını söndürerek kontrol altına alırken, binada bulunan komşular ise tedbir amaçlı dışarı çıkartıldı. Dairede söndürme ve soğutma çalışmalarını tamamlayan itfaiye ekipleri olay yerinden ayrılırken, polis ekipleri yangınla alakalı soruşturma başlattı. (SK-SLH-Y)



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