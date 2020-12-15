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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
PRİŞTİNE - Kosova'da 'Çocuk-Aile İlişkisi ve Pandemi Dönemi' söyleşisi dijital ortamda düzenlendi

PRİŞTİNE - Kosova'da 'Çocuk-Aile İlişkisi ve Pandemi Dönemi' söyleşisi dijital ortamda düzenlendi

PRİŞTİNE - Kosova 'da "Çocuk - Aile İlişkisi ve Pandemi Dönemi" söyleşisi dijital ortamda düzenlendi - Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun konuşması - Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri Müdürü Mehmet Ülker'in konuşması Kosova 'da "Çocuk - Aile İlişkisi ve Pandemi Dönemi" söyleşisi dijital ortamda düzenlendiPRİŞTİNE (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) salgını nedeniyle başlatılan "Dijital Söyleşiler" kapsamında, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun konuşmacı olduğu “Çocuk - Aile İlişkisi ve Pandemi Dönemi” söyleşisi düzenlendi.
Kosova 'daki Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri koordinesinde, Gerçek Derneği iş birliğinde düzenlenen söyleşiye, Priştine, Prizren ve İpek Yunus Emre Enstitüleri Müdürü Mehmet Ülker, Kosova İçişleri Bakan Yardımcısı Yıldıray Bayram, Gerçek Derneği Başkanı Ömer Agalar'ın yanı sıra Kosova ve diğer Balkan ülkelerinden çok sayıda ebeveyn ve öğretmen katıldı.
Ülker mesajında söyleşinin, Yunus Emre Enstitü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş’in yeniden düşünmek, yeniden yorumlamak ekseninde ortaya koyduğu yaklaşımların devamı niteliğinde olduğunu vurguladı.Tüm Balkan ülkelerinden gelen katılımcıların heyecanları ve ilgisi yüzünden mutlu olduğunu belirten Ülker, "Sosyal medya üzerinden sorular aldık. O soruların hepsi cevaplanamadı. Bu şu anlama geliyor, inşallah salgın bir an önce biter ve sizi (Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nu) Kosova ’da, yüz yüze buradaki insanların gülen sıcak ruhuyla Yunus Emre Enstitüsünün ev sahipliğinde misafir ederiz." dedi.
Gerçek Derneği Başkanı Agalar ise Kosova Türkleri adına Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’na teşekkür etti ve buna benzer söyleşilerin yine düzenlenmesini beklediklerini söyledi.

Yaklaşık 2 saat süren söyleşide Prof. Dr. Cüceloğlu, aile ilişkisi yanında salgın nedeniyle oluşan durumun bu sürece yansıması ve Kosova lıların merak ettikleri konular hakkında bilgi verdi.Söyleşi, Yunus Emre Enstitüsünün sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayımlandı.

Sosyal Medya Koronavirüs Öğretmen Yansıma Yüz Yüze 

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