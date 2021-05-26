Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
PRİŞTİNE - Kosova'da Balkan Gençlik Okulu kapanış programı düzenlendi

PRİŞTİNE - Kosova'da Balkan Gençlik Okulu kapanış programı düzenlendi

- Kapanış töreninden detaylar - Dernek başkanı Bayram Pomak ile röportaj - Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar'ın konuşmasıPRİŞTİNE (AA) - Kosova 'nın başkenti Priştine’de, Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) desteğiyle gerçekleştirilen Balkan Gençlik Okulu'nun kapanış programı düzenlendi.
İDEA derneğinin düzenlediği kapanış programına, Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, dernek başkanı Bayram Pomak ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Pomak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen Balkan Gençlik Okulu vesilesiyle Kosova lı gençlerin güzel eğitimler almasından duyduğu gururu ifade etti.
Öğrencilerin felsefe, tarih, sosyoloji ve psikoloji gibi alanlarda eğitimler aldıklarına dikkati çeken Pomak, "14 Ağustos’ta İstanbul’da Balkan Gençlik Okulu öğrencilerimiz hem Türkiye gezisi yapacaklar hem de diğer Balkan ülkelerinde düzenlenen Balkan Gençlik Okulu öğrencileriyle bir araya gelecekler." dedi.
Büyükelçi Sakar da kapanış programı kapsamında Türk dış politikası ve Türkiye ile Kosova arasındaki ilişkiler konusunda sunum yaptı.Türkiye’nin Kosova ’nın istikrarını, toprak bütünlüğünü ve kalkınmasını önemsediğine dikkati çeken Sakar, " Kosova , uluslararası alanda hak ettiği yeri alması, Kosova ’yı tanıyan ülkelerin sayısının artması, Kosova ’nın uluslararası ve bölgesel kuruluşlara üyeliği için bugüne kadar ülkemiz tarafından desteklenmiştir." diye konuştu.
7 hafta süren eğitimlerin ardından projeyi başarıyla tamamlayan 50 öğrenciye başarı sertifikası verildi.
Öğrenciler ağustos ayında düzenlenecek Türkiye gezisine katılacak.

Psikoloji Dış Politika Uluslararası Öğrenciler Dernek Başkanı 

İlgili Foto Galeriler
Haluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildiHaluk Bilginer 47. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 'en iyi erkek oyuncu' seçildi
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Çinli Heykeltıraştan 15 Temmuz HeykeliÇinli Heykeltıraştan 15 Temmuz Heykeli
Binali Yıldırım dünya çocuklarıyla biraradaBinali Yıldırım dünya çocuklarıyla birarada
Yalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler KonferansındaYalçın Topçu Türk Demokrasi Tarihi Ve Darbeler Konferansında
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement