Prematüre kardeşi için başladı, şimdi ticaretini yapıyor

- - Bıldırcınlardan detay

- - bıldırcınlara yem verilmesi

- - bıldırcın yumurtalarından detay

- - yumurtaların toplanması

- - yumurtaların kuluçkaya dizilmesi

- - genel ve yakın detaylar

- - Mücahit Elçi Röp.



( MUŞ ) - (Özel)- 8 bıldırcınla başlayan Elçi, bu sayıyı 350’ye yükselterek günde 120 yumurta elde ediyor MUŞ



- Muş’un Hasköy ilçesinde prematüre kardeşinin gelişimi için 8 bıldırcın satın alarak yumurtalarından faydalanmak isteyen Mücahit Elçi, yumurta sayısının artmasıyla kuluçka makinesi satın alarak günde 120 yumurta elde ederek işi ticarete döktü. Hasköy ilçesine bağlı Kültür Mahallesi’nde ikamet eden Mücahit Elçi, prematüre bebek olarak dünyaya gelen kardeşi Ayaz’ın kas gelişimini artırmak amacıyla bıldırcın satın alarak yumurtalarından faydalanmak istedi. Bıldırcınlar için evinin bahçesinde kümes oluşturan Mücahit Elçi, günden güne yumurta sayısının arttığını fark edince kuluçka makinesi satın almaya karar verdi. Biriktirdiği yumurtaları kuluçka makinesinde 17 gün beklettikten sonra yavru elde eden Elçi, bıldırcın sayısını 350’ye yükselterek günde 120 yumurta elde etmeye başladı.

Yumurtaları günlük satan Mücahit Elçi, buradan elde ettiği geliri de kardeşi için harcıyor. “Yumurtalar tamamen organik” Yumurta işine 8 bıldırcınla başladığını anlatan Mücahit Elçi, ilk başlarda evdeki küçük kardeşinin sağlığı için organik yumurta elde etmek amacıyla işe başladığını söyledi.



Bıldırcın yumurtalarının fazla olmaya başlamasıyla kuluçka makinesi satın almaya karar verdiğini kaydeden Elçi, “Elde ettiğimiz yumurtaları kuluçka makinesine dizerek yeni yavrular elde ettik. Çıkan yavrular 40-45 günlükken yumurtlamaya başladı.

Yumurta sayısı fazla olmaya başlayınca tekrar kuluçka makinesine bıraktık. Yumurtaların fazla olmaya başladığını anlayınca işi ticarete dökmeye başladık. Yumurtalar tamamen organik. Bu şekilde işi geliştirmeye de çalışıyoruz. 300-350 civarında bıldırcınımız var. 3 çeşit bıldırcın besliyoruz. Bunlar; Kıbrıs, yerli ve Japon bıldırcınları. Günde yaklaşık 100-120 yumurta alıyoruz. Yavruların da büyümesiyle bu sayı daha da yükselecektir. Kardeşim için başladığımız iş büyüdü, bir süre sonra bu işi ticaret olarak da değerlendirmeye çalışıyoruz. Muş’ta bıldırcın yumurtasını bizden başka üreten de yok. Yumurta ve bıldırcın alımı yapmak isteyen arkadaşlarımıza da yardımcı olabiliriz” dedi.

Bıldırcın yumurtasının faydaları Bıldırcın yumurtası, tavuk yumurtasına göre daha fazla vitamin ve minarel içermesiyle bilinmektedir. Protein açısından son derece zengin olan bıldırcın yumurtası, aynı zamanda diğer yumurtalara kıyasla daha fazla türde amino asit içermesi bakımından bağışıklık sistemini güçlendirici etkiye sahip olmasından dolayı özellikle çocuklar için çok faydalıdır. Astım, öksürük, bronşit, nefes darlığı, mide, karaciğer ve göğüs hastalıklarına iyi gelir. Protein bakımından son derece zengin olan bıldırcın yumurtası, aynı zamanda cilt sağlığı, saç bakımı, mide ülseri, gastrit gibi mide rahatsızlıklarının düzelmesine yardımcı olur. Kandaki hemoglobin miktarını artırarak, ağır tonsinlerin kandan uzaklaşmasını sağlar. Böylece kansızlık tedavisinde yardımcı olarak kullanılabilir. Tüberküloz, astım, diyabet ve damarsal gerginliğin tedavisine yardımcıdır. Kalp kasının güçlenmesini sağlar ve kan dolaşımının hızlanmasına yardım eder. İçeriğindeki D vitamini sayesinde çocuklar için hızlı büyümeye yardımcı olurken yaşlılarda ise kemik erimesi sorununa yardımcı olur. (UU-MSA-Y)



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