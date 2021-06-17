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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
PRAG - Bakan Muş, Çek ve Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

PRAG - Bakan Muş, Çek ve Türk iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi

- Toplantıdan detaylar - Bakan Muş'un konuşmasıPRAG - Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Çek Cumhuriyeti Ticaret Odası Başkanı Vladimir Dlouhy tarafından düzenlenen öğle yemeğine iştirak ederek, Çek ve Türk iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Bakan Muş, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine ilişkin özel sektör temsilcileri ile istişarelerde bulundu.

Özel Sektör İş Dünyası 

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