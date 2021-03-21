Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Pozitif olan aile il değiştirince jandarmaya yakalandı

Pozitif olan aile il değiştirince jandarmaya yakalandı

Jandarma ekiplerinin denetim yapması

Karantina Para Cezası Jandarma Bild Akalan 

-Detaylar

( KASTAMONU )- Sıkılıp gezmeye çıkan korona virüslü aile başka bir ile gezmeye gidince yakalandı- Gezmek için geldikleri kentte ceza yiyip yurda yerleştirildi KASTAMONU

- Zonguldak'ta yapılan korona virüs testi pozitif çıkan aile, sıkılınca gezmek için geldikleri Kastamonu'da jandarma ekiplerine yakalandı. Karantina ihlalinden para cezası kesilen aile yurda yerleştirildi. Zonguldak’ta ikamet eden ailenin yapılan korona virüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine evlerinde karantinaya alınarak tedavilerine başlanan aile, bir süre sonra evlerinde sıkılınca Zonguldak’tan bindikleri özel araç ile sahil boyunca Kastamonu’nun Cide ilçesine kadar geldi. Burada Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlere takılan aile, sorgulanan HES kodunda pozitif oldukları ve karantina olmaları gerektiği ortaya çıktı. Bunun üzerine çevrede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, durumu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. AFAD İl Müdürlüğü ekipleri, Cide ilçesine giderek pozitif ve temaslı olan aileyi alarak Kastamonu Valiliğince belirlenen Kredi ve Yurtlar Kurumuna yerleştirdi. Ayrıca aileye karantina kurallarına uymadıkları için cezai işlemde uygulandı. (Vİ-GY-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement