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15 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Pozitif hasta terleyince yakayı ele verdi

Pozitif hasta terleyince yakayı ele verdi

şahsın aracından görüntü

Karantina Türkler Sağlık Ekibi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-şahsın araç içinden görüntüsü
-polis ekiplerinin uygulamasından görüntü
-sağlık ekiplerinin kontrolünden görüntü
-ambulansa alınma görüntüsü
-genel detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de polis ekiplerinin yaptıkları denetim sırasında, korona virüs pozitif olduğu tespit edilen bir kişi yakalandı. Şahıs, ilaç almak için çıktığını iddia etti. Düzce’de emniyet ekipleri Öztürkler Kavşağında yaptıkları denetim sırasında bir şahısın terlediğini fark edince şüphelendi. Yapılan kontrollerde O. K. isimli şahsın pozitif hasta olduğu belirlendi ve bölgeye sağlık ekibi talebinde bulunuldu. 13 Nisan 2021 günü testi pozitif çıkan O. K. eczaneye ilaç almaya çıktığını ifade etse de ambulansla karantina yurduna götürüldü. Şahsın arabası da bölgede bulunan bir otoparka alındı.
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