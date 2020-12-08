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08 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Pozitif hasta pazara girmek isterken yakalandı

Pozitif hasta pazara girmek isterken yakalandı

Pozitif hasta kontrol noktasındaki izole odasında

Karantina Akalan Gesi Kontrol Noktası Trol 

-Pozitif hastanın ambulansa alınışı
-Ambulans çıkış
-Pazar giriş noktası kontrollerinden detay görüntüler

( BARTIN ) - BARTIN

- Bartın’da pazaryerine girmek isteyen vatandaşın korona virüs testinin pozitif olduğu ve karantinada olması gerektiği kontrol noktasındaki HES Kodu sorgulamasında ortaya çıktı. Korona virüs tedbirleri kapsamında Bartın kent merkezinde kurulan pazaryeri girişlerinde her bir vatandaşın ateşi kolluk kuvvetlerince tek tek ölçülüyor. Ayrıca pazar girişlerinde oluşturulan kontrol noktalarında pazar alanına girmek isteyen tüm vatandaşların HES Kodu sorgulamaları yapılıyor. Gerçekleştirilen kontrollerde pazaryerine girmek isteyen S.Ç. (40) isimli vatandaşın korona virüs testinin pozitif olduğu anlaşıldı. Korona virüs testi pozitif olduğu için evinde karantina altında olması gerekirken sokağa çıkan ve pazaryerine girmek isteyen S.Ç. ekiplerce kontrol noktasındaki izole odasına alındı. 112 ekiplerince izole odasından alınan S.Ç. ambulansla Bartın Devlet Hastanesi pandemi servisine götürüldü. Karantinada olması gerekirken sokağa çıkan ve pazaryerine girmek isterken HES Kodu sorgulamasına takılan S.Ç.’nin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi. (BB-OA-
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