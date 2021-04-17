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17 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Pozantı'daki tren kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Pozantı'daki tren kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Trenin hareket halinde gelişi ve duran trene çarparak raydan çıkması

( ADANA ) ADANA

Vagon Kamera Tren Kazası Güvenlik Kamerası Yük Treni 


- Adana'nın Pozantı ilçesinde 14 Nisan Çarşamba günü yük treninin, itmek için yaklaştığı sırada arızalı trene çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sabah 07.05 sularında meydana gelen kazada Ankara-Niğde istikameti Pozantı İstasyonu yakınlarında arızalanan yük trenini itmek için bölgeye yönlendirilen tren, boş vagonlara arkadan çarpması ve raylardan çıkma anı güvenlik trendeki güvenlik kamerasına an be an yansıdı. (AKL-
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