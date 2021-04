Pozantı'daki tren kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

- Adana'nın Pozantı ilçesinde 14 Nisan Çarşamba günü yük treninin, itmek için yaklaştığı sırada arızalı trene çarptığı kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sabah 07.05 sularında meydana gelen kazada Ankara-Niğde istikameti Pozantı İstasyonu yakınlarında arızalanan yük trenini itmek için bölgeye yönlendirilen tren, boş vagonlara arkadan çarpması ve raylardan çıkma anı güvenlik trendeki güvenlik kamerasına an be an yansıdı. (AKL-



loading...