Pozantı’da ormanı yakan şahıs yakalandı

-Şahsın kelepçelenmesi -Kelepçelenen şahsın polisler arasında götürülürken görüntüsü
( ADANA -ÖZEL) ADANA
- Adana’nın Pozantı İlçesi’nde çıkan orman yangınında ormanı yakan şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Pozantı İlçesi’ne bağlı Gökbez Mahallesi’nde 8 farklı noktada orman yangını çıktı. Kundaklama ihtimali üzerinde duran ekipler bölgede yaptıkları çalışmada Ahmet isminde bir şahsı suçüstü yakaladı. Yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılırken şahsın suçüstü yakalanma anı İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.
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