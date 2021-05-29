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29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Pozantı’da ormanı yakan şahıs yakalandı

Pozantı’da ormanı yakan şahıs yakalandı

Yere yatırılmış şahsın görüntüsü

Polis İhlas Akalan Orman Yangını Trol 

-Şahsın kelepçelenmesi
-Kelepçelenen şahsın polisler arasında götürülürken görüntüsü

( ADANA -ÖZEL) ADANA

- Adana’nın Pozantı İlçesi’nde çıkan orman yangınında ormanı yakan şahıs suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Pozantı İlçesi’ne bağlı Gökbez Mahallesi’nde 8 farklı noktada orman yangını çıktı. Kundaklama ihtimali üzerinde duran ekipler bölgede yaptıkları çalışmada Ahmet isminde bir şahsı suçüstü yakaladı. Yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek kontrol altına alınmaya çalışılırken şahsın suçüstü yakalanma anı İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülendi.
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