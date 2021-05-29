Pozantı’da orman yangını

-Ekiplerin müdahale etmesi

-Genel ve detaylar



( ADANA ) ADANA



- Adana’nın Pozantı İlçesi’nde orman yangını çıktı. Yangını söndürmek için ekipler müdahale ediyor. Pozantı İlçesi’ne bağlı Gökbez Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda söndürme ekibi sevk edildi. Yangın, havadan ve karadan müdahale edilerek, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

