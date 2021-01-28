Posof Türkgözü Sınır Kapısı yenilenecek

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( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Kafkaslara açılan Posof Türkgözü Sınır Kapısı yeniden düzenlenerek yenilenecek. Posof’a gelen Ardahan milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay ve beraberindeki ekip Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar ve belediye meclis üyeleriyle beraber Türkgözü sınır kapısına giderek kapıda incelemelerde bulundu. Atalay, Gümrük Müdürü ve çalışanlarıyla beraber Gümrük alanı ve gümrükteki sağlık ekiplerinin durumları incelendi. Milletvekili Atalay sınır kapısındaki görevlilerle istişare ederek ve onların sıkıntılarını dinledi. Prof. Dr. Orhan Atalay yaptığı açıklamada, Türkgözü sınır kapısının yenileneceğini ve Türkiye ye yakışır bir duruma getirilerek komşu devletlerdeki ilişkilerin artırılması için gerekenlerin yapılacağını söyledi.







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