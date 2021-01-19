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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Posof’ta çocukların kar sevinci

Posof’ta çocukların kar sevinci

çocukların kar topu oynaması

( ARDAHAN ) - ARDAHAN

Kar Topu Yağan Kar Yağışı 


- Uzun zamandır beklenen kar yağışı Posof’lu çocukları sevince boğdu. Gündüz ve gece devam eden kar yağışının ardından gençler ve çocuklar kızak kayma zevki yaşıyorlar. Öyle bir özlem ki gece fırtına şeklinde yağan kar altında dahi kızak kaymaktan vazgeçmediler. Gece araçların da olmadığı için rahat bir şekilde kızak kayma keyfi devam ediyor. (HİA-AT)
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