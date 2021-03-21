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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
- Posof kara teslim

- Posof kara teslim

kar görüntüleri

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Köy Yolları Kar Yağışı 


- Ardahan’ın Posof ilçesinde etkili olan kar yağışı etrafı beyaza bürüdü. Posof’ta gece gündüz etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için ekiplerin çalışmaları devam ederken, 2550 rakımlı Ulgar Dağı’nda ise tır geçişleri durduruldu. (HİA-)
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