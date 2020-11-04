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04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Posof dağları beyaza büründü

Posof dağları beyaza büründü

beyaza bürünün dağlar

Sağanak Yağmur Yağan Hayvan 

-Detaylar

( ARDAHAN ) ARDAHAN

- Ardahan Posof dağları mevsimin ikinci karı ile beyaza büründü. Posof'un vadisi farklı renklere bürünürken yaylalarda hala hayvanlar otlatılmaya devam ediyor. İki gün boyunca etkili olan sağanak yağmurun ardından Posof’taki Arsiyan dağı ve Kençiyan dağı yağan kar ile beyaz örtüyle süslendi. Havaların soğumasıyla evlerde sobalar yakılmaya başlarken Ekim ayının ilk haftasında yağan kar yaylalara kadar inmişti. Posof'un vadisi farklı renklere bürünürken yaylalarda hala hayvanlar otlatılmaya devam ediyor.
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