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08 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Posof böyle bir kış görmedi

Posof böyle bir kış görmedi

güneşten detay

Gündüzler Kabil Kış Mevsimi Güneşli Yağan 

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( ARDAHAN ) ARDAHAN

- İklimlerin değişmesi Posof'u da etkiledi. Ardahan’ın Posof ilçesinde 80 yılın en sıcak kış mevsimi yaşanıyor.Posof’ta yaşayan yaşlı vatandaşlar, Ekim ayından sonra Posof’un tamamen kar altında kaldığını ve soğuklardan dolayı paltosuz dışarı çıkabilmenin mümkün olamadığını belirterek. “Şimdi ise Ocak ayı olmasına rağmen Aralık ayı sonunda yağan üç günlük kar dan sonra havalar tamamen açtı ve gündüzleri tamamen güneşli geçiyor. Geceleri ise ayaz soğuğu olduğu için -8 dereceye kadar düşüyor ama gündüzleri 3 ile 8 derece arasında sıcaklık oluyor” dediler.Posof vadisinde güneye bakan kısımlar da kar yokken, batı ve kuzeye bakan yamaçlar la düz yerler beyazlıklarını koruyor.
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