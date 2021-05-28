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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Posof’a doğalgaz müjdesi

Posof’a doğalgaz müjdesi

Milletvekili Prof. Orhan Atalay Posof Türkgözü'nün doğalgaz müjdesini vermesi

( ARDAHAN ) ARDAHAN

Doğalgaz Kanalizasyon 


- Ardahan’ın Posof ilçesinde yıllardan beri beklenen doğalgaz müjdesi Ardahan Milletvekili Prof. Orhan Atalay tarafından verildi.
Yıllar öncesinden Posof’tan geçen Botaş Boru hattına rağmen Posof’a doğal gaz verilmedi. Türkiye'ye ilk geçiş yeri olan Ardahan’ın Posof ilçesi doğal gaz umuduyla beklemesine rağmen nüfusun az olması ilgili firmalar tarafından kazançlı görülmediği için doğalgaz kullanımına başlanamamıştı. Milletvekili Prof. Orhan Atalay Posof Türkgözü Sınır Kapısı'ndaki incelemeleri sırasında yaptığı açıklamada, ”Batı'da ne varsa Doğu’da da o olacaktır” diyerek Posof'un da doğalgaza kavuşması için gerekli kararın alındığının müjdesini verdi. Atalay, Posof'tan gidenlerin ata dede yurtlarına tekrar kavuşmaları için gerekenlerin yapılacağını belirtti.
Atalay, “Ata dedelerimiz tüm zorluklara rağmen göğüs gererek buradan kaçmadılar. Biz de bu kaçanların geri gelmeleri için gerekenlerin yapılmasına çalışıyoruz” dedi.
Vatandaşlar ise karardan çok memnun olduklarını belirtiyorlar. Posoflular, Ulgar Dağı Tüneli'nin de tamamlanması ile serhat ilçe Posof’un yeniden eski günlerine kavuşacağını dile getirdiler. Posof Belediye Başkanı Cahit Ulgar ise doğalgaz kararının alındığını ancak alt yapı sistemlerinin yetersiz olduğu için biraz zaman alacağını belirtti.
Su ve kanalizasyon sistemlerinin tamamen değişeceğini ve ilçe halkının en kısa sürede doğalgaz kullanmaya başlayacağını dile getirdi.
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