Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Poşetle kaydılar...Karın keyfini çocuklar çıkardı

Poşetle kaydılar...Karın keyfini çocuklar çıkardı

Poşetle kayan çocukların görüntüleri

( BURSA )- Dağ ilçelerinde çocuklar doyasıya eğlendi BURSA

Yazla Kar Yağışı 


- Bursa'nın dağ ilçelerinde kar yağışı her yeri beyazlara bürüdü. Büyükorhan ilçesinde yoğun kar yağışının keyfini en çok çocuklar sürdü. Poşetlerle kayak yapan çocukların keyfi görülmeye değerdi. Meteoroloji Bursa şehir merkezinde yoğun kar yağışı uyarısı yaparken, şehrin dağ ilçelerinde de çocuklar karın tadını poşetle kayarak çıkarıyor. Büyükorhan'da kar yağışı en çok çocukları sevindirdi. Yenice Mahallesi'nde bir grup çocuğun ellerindeki poşetlerle yokuştan kayarken yaşadıkları mutluluk görüntülendi. Kar keyfini doyasıya yaşayan çocuklar poşetle kaymanın keyfini çıkardı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
Burada Yaşamak Cesaret İster!Burada Yaşamak Cesaret İster!
Rize Ayder Yaylası'ndan Kar ManzaralarıRize Ayder Yaylası'ndan Kar Manzaraları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı