Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Poşetini tepsisini leğenini alan ‘Beleştepe’ye kaymaya koştu

Poşetini tepsisini leğenini alan ‘Beleştepe’ye kaymaya koştu

-Kayan vatandaşlardan detaylar

Polis Online Yağan Polis Ekipleri Kar Yağışı 

--Diğer detaylar
--Vatandaşlarla röportaj
--Polis ekiplerinin anons yapması

( KAYSERİ ) - KAYSERİ

- Kayseri’de yağan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar leğen, tepsi ve poşetlerini alarak ‘Beleştepe’ye koştu. Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesinde bulunan ve kar yağışının ardından vatandaşların kayması için Talas Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Beleştepe’de vatandaşlar karın tadını çıkardı. Evlerinden poşet, leğen ve tepsi ile kaymaya gelen vatandaşlar doyasıya eğlendi. 2 çocuğu ile kaymaya gelen bir vatandaş, “Bu Talas’ın gelenekseli aslında. Erciyes Kayak Merkezi olduğu gibi, bir anlamda halk da buraya Talas Kayak Merkezi diyor. Burası bizim küçük Erciyesimiz ve bizim için bir etkinlik bunlar. Özellikle de bu pandemi döneminde çocuklarla birlikte stres atmak için ailece geldik. Buraya iki çocuğumla geldim. Şu anda online dersler devam ediyor. Öğleden sonra olunca da çocuklar stres atsın diye geldik buraya” dedi.
Yine çocuklarıyla kaymaya gelen Mehmet Erek ise, “Buraya çocuklarımızla geldik. Kar yağdığında her dönem bu fırsatı burada değerlendiriyoruz. Burası malum küçük Erciyes ve son dönemlerde oldukça sık kullandığımız bir alan. Evim de yakın ve her fırsatta geliyoruz. Çocuklar çok eğleniyorlar özellikle karı görünce hemen gelmek istiyorlar ve biz de değerlendiriyoruz fırsatları. Gayet de güzel bir alan burası ve eğer zamanı olan vatandaşlarımız varsa gelip burayı da değerlendirebilir çocukları ile birlikte” dedi.
Diğer yandan polis ekipleri de kaymaya gelen vatandaşları megafon ile maske ve mesafe konusunda sık sık uyardı. (EK
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı