Poşetini tepsisini leğenini alan ‘Beleştepe’ye kaymaya koştu

--Diğer detaylar

--Vatandaşlarla röportaj

--Polis ekiplerinin anons yapması



( KAYSERİ ) - KAYSERİ



- Kayseri’de yağan karın tadını çıkarmak isteyen vatandaşlar leğen, tepsi ve poşetlerini alarak ‘Beleştepe’ye koştu. Talas ilçesine bağlı Mevlana Mahallesinde bulunan ve kar yağışının ardından vatandaşların kayması için Talas Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Beleştepe’de vatandaşlar karın tadını çıkardı. Evlerinden poşet, leğen ve tepsi ile kaymaya gelen vatandaşlar doyasıya eğlendi. 2 çocuğu ile kaymaya gelen bir vatandaş, “Bu Talas’ın gelenekseli aslında. Erciyes Kayak Merkezi olduğu gibi, bir anlamda halk da buraya Talas Kayak Merkezi diyor. Burası bizim küçük Erciyesimiz ve bizim için bir etkinlik bunlar. Özellikle de bu pandemi döneminde çocuklarla birlikte stres atmak için ailece geldik. Buraya iki çocuğumla geldim. Şu anda online dersler devam ediyor. Öğleden sonra olunca da çocuklar stres atsın diye geldik buraya” dedi.

Yine çocuklarıyla kaymaya gelen Mehmet Erek ise, “Buraya çocuklarımızla geldik. Kar yağdığında her dönem bu fırsatı burada değerlendiriyoruz. Burası malum küçük Erciyes ve son dönemlerde oldukça sık kullandığımız bir alan. Evim de yakın ve her fırsatta geliyoruz. Çocuklar çok eğleniyorlar özellikle karı görünce hemen gelmek istiyorlar ve biz de değerlendiriyoruz fırsatları. Gayet de güzel bir alan burası ve eğer zamanı olan vatandaşlarımız varsa gelip burayı da değerlendirebilir çocukları ile birlikte” dedi.

Diğer yandan polis ekipleri de kaymaya gelen vatandaşları megafon ile maske ve mesafe konusunda sık sık uyardı. (EK



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