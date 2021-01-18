Poşet ve tepsiyle kızak keyfi

-Çocuklardan görüntü

-Yokuşlu yoldan görüntü

-Kızak yapmadan görüntü

-Faklı açılardan görüntü



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki çocuklar temin ettikleri poşet, tepsi ve tahtalarla doyasıya kaydılar. İlçede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilerken, çocuklar ise bunu fırsata çevirdi. Pandemiden dolayı sokağa çıkmaları kısıtlanan çocuklar, 13.00-16.00 saatleri arasında ailelerinin gözetiminde dışarıda oyunlar oynayarak zaman geçiriyor. Karın yoğunluğunu fırsat bilen çocuklar, evlerinin önündeki yokuşlarda poşet, tepsi ve tahtalarla gönüllerince kayma keyfini yaşadılar. Belli saatlerde dışarı çıktıklarını dile getiren çocuklar, “Karın çok olmasını fırsat bilerek arkadaşlarla birlikte temin ettiğimiz poşet, tepsi ve tahtalarla kayarak güzel vakit geçiriyoruz. Derslerimiz başladığı anda da bizler eve geçip uzaktan eğitim yapıyoruz” dedi.

(MT-MSA-Y)



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