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1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Poşet içinde akıllara durgunluk veren düzenek

Poşet içinde akıllara durgunluk veren düzenek

Zabıta detay

Alışveriş Zabıta Memuru Gözaltı Cep Telefonu Zabıta 

-Zabıtanın konuşması
-Poşet detay
-Poşet içinde karton ve telefon detay

( ANTALYA )- Poşet içine ters şekilde monte ettiği cep telefonuyla kadınların etek altı görüntülerini çeken kişi zabıta ekiplerince yakalandı ANTALYA

- Antalya’da poşet içine ters yerleştirdiği cep telefonuyla kadınların etek altı görüntülerini çektiği iddia edilen kişi, esnafın şikayetiyle zabıta ekiplerince yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, dün öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesindeki halk arasında Çarşamba Pazarı olarak bilinen Cumhuriyet Mahallesi Kapalı Semt Pazarı’nda meydana geldi. Pazar esnafı elindeki mavi renkli poşetle sürekli pazar içinde gezen bir kişiden şüphelendi. 60 yaşlarındaki kişiyi takibe alan esnaf, şahsın elindeki poşetin içinde bir kamera gördü. Bunun üzerine esnaf durumu zabıta ekiplerine bildirdi. Pazar çıkışında zabıta memurunca yakalanan şahıs zabıta noktasına götürüldü. Poşeti inceleyen zabıta ekipleri gördüğü manzaraya inanamadı. Şahsın poşet içine cep telefonunu ters şekilde kartonla tutturup, alışveriş yapan kadınların etek altı görüntülerini çektiği ihtimali üzerinde duruluyor.Zabıta memuru tepkisini işe şu sözlerle dile getirdi:”Adamın düzeneği kamerayı çantanın içine koyuyor kartona bu şekilde montajını yapmış pazarların içinde görüntü sağlıyor. Pazar esnafının şikayeti üzerine şahsı aldım ve malzemesine el koydum. Polisi çağırdım.”Cep telefonunda onlarca görüntü çıktığı iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki çekti.
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