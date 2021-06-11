- Porto Riko'da trafo merkezinde patlama

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( SAN JUAN ) SAN JUAN



- Porto Riko’nun başkenti San Juan’daki elektrik dağıtım şirketinin trafo merkezinde meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Ada genelinde elektrik kesintisi yaşandı. Porto Riko’nun başkenti San Juan’da LUMA Enerji’ye ait trafo merkezinde patlama meydana geldi. Bölgeden yükselen yoğun duman gökyüzünü sararken, kısa sürede yangın çıktı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, yangının ada genelinde 400 bin müşteriyi elektriksiz bıraktığı belirtildi. Açıklamada, "Yangın tüm adada elektrik kesintilerine neden oldu. Durum değerlendiriliyor ve sistemin eski haline getirilmesi için çalışmalar yapılıyor" ifadeleri kullanıldı.

