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03 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
PORTO RİCO - Arecibo Gözlemevi çöktü

PORTO RİCO - Arecibo Gözlemevi çöktü

- Arecibo Gözlemevinin drone görüntüleri - Gözlem evinin giriş kapısının görüntüleriPorto Riko'daki Arecibo Gözlemevi çöktüBOGOTA (AA) - ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko'da bulunan tarihi Arecibo Gözlemevi'nin çöktüğü bildirildi.
Ülke basınında çıkan habere göre, Porto Riko'da 1963'te yaptırılan Arecibo Gözlemevi, ağustos ayından bu yana devam eden destek kablolarındaki arıza nedeniyle çöktü.Arecibo Gözlemevi Direktörü Francisco Cordova, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Arecibo'nun çöktüğünü doğrulayarak, "Şimdi bu tarihi nasıl devam ettirebiliriz, bunu düşünme zamanıdır. Gözlemevini yeniden inşa etmeliyiz, bunu kaybetmeyeceğiz." ifadesine yer verdi.Dünyanın en büyük radyo teleskoplarından biri olarak kabul edilen Arecibo için ağustos ve kasım aylarında kablolarındaki arıza nedeniyle Ulusal Bilim Vakfı (NSF) kararıyla güvenlik endişeleri gerekçe gösterilerek kontrollü yıkım emri verilmişti.Arecibo, 500 metre çapa sahip Çin'deki FAST teleskobu 2016'da açılıncaya kadar dünyanın en büyüğü olarak kabul ediliyordu.Gezegeni savunmadaki rolü sebebiyle de çok önemli bir konumda bulunan Arecibo, Dünya'ya yaklaşan asteroitleri tespit etme ve izleme görevini yerine getiriyordu.

Radyo Teleskop Bild Rektör Trol 

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