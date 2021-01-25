Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Portekiz’de devlet başkanlığı seçimlerini De Sousa kazandı

- Portekiz’de devlet başkanlığı seçimlerini De Sousa kazandı

Seçim merkezinden görüntü

( LİZBON ) LİZBON

Devlet Başkanı Devlet Başkanlığı Seçimi Devlet Başkanlığı Hükümet Parlamento 


- Portekiz’de Marcelo Rebelo de Sousa dün gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 61 oy alarak ikinci kez zafer elde etti. Korona virüs salgınında rekor sayıda ölüm kaydedilen Portekiz’de halk yeni devlet başkanını seçmek için dün sandık başına gitti. Pandemi nedeniyle sandığa giden kayıtlı seçmen sayısının yüzde 40’ın altında kaldığı ülkede tarihindeki en düşük katılımlı seçim gerçekleştirildi.
Devlet başkanlığı koltuğunda oturan 72 yaşındaki Marcelo Rebelo de Sousa yüzde 61 oy alarak ilk turda seçimi kazandı. De Sousa seçim sonuçlarının açıklamasının ardından yaptığı zafer konuşmasında, "En acil görevimiz salgınla mücadele etmek. Bu görev parlamento ve hükümetle tam dayanışma içinde önceliklerim arasında yer alıyor" dedi.
Öne çıkan adaylardan Sosyalist Partili Ana Gomes yaklaşık yüzde 13 oy alırken, Chega Partisi lideri Andre Ventura ise yüzde 12 oy alarak seçimi 3. sırada tamamladı. Merkez sağ Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Marcelo Rebelo de Sousa, Ocak 2016'da devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 52 oranında oy almıştı. Öte yandan seçim günü korona virüsten hayatını kaybeden hasta sayısında rekor kırıldı. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, dün 285 kişinin hayatını kaybettiği Portekiz’de ölü sayısı 10 bin 469’a yükseldi. Yaklaşık 10,8 milyon nüfusu bulunan Portekiz’de toplam vaka sayısının ise 636 bin 190 olduğu açıklandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!Erdoğan Putin Görüşmesinden Kareler!
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladıPutin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Yalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, UnutturmayacağızYalçın Topçu: 15 Temmuzu Unutmayacağız, Unutturmayacağız
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin GörüşmesiCumhurbaşkanı Erdoğan - Rusya Devlet Başkanı Putin Görüşmesi
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı