- Portekiz’de devlet başkanlığı seçimlerini De Sousa kazandı



- Portekiz’de Marcelo Rebelo de Sousa dün gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde yüzde 61 oy alarak ikinci kez zafer elde etti. Korona virüs salgınında rekor sayıda ölüm kaydedilen Portekiz’de halk yeni devlet başkanını seçmek için dün sandık başına gitti. Pandemi nedeniyle sandığa giden kayıtlı seçmen sayısının yüzde 40’ın altında kaldığı ülkede tarihindeki en düşük katılımlı seçim gerçekleştirildi.

Devlet başkanlığı koltuğunda oturan 72 yaşındaki Marcelo Rebelo de Sousa yüzde 61 oy alarak ilk turda seçimi kazandı. De Sousa seçim sonuçlarının açıklamasının ardından yaptığı zafer konuşmasında, "En acil görevimiz salgınla mücadele etmek. Bu görev parlamento ve hükümetle tam dayanışma içinde önceliklerim arasında yer alıyor" dedi.

Öne çıkan adaylardan Sosyalist Partili Ana Gomes yaklaşık yüzde 13 oy alırken, Chega Partisi lideri Andre Ventura ise yüzde 12 oy alarak seçimi 3. sırada tamamladı. Merkez sağ Sosyal Demokrat Parti (PSD) lideri Marcelo Rebelo de Sousa, Ocak 2016'da devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda yüzde 52 oranında oy almıştı. Öte yandan seçim günü korona virüsten hayatını kaybeden hasta sayısında rekor kırıldı. Resmi kaynaklar tarafından yapılan açıklamaya göre, dün 285 kişinin hayatını kaybettiği Portekiz’de ölü sayısı 10 bin 469’a yükseldi. Yaklaşık 10,8 milyon nüfusu bulunan Portekiz’de toplam vaka sayısının ise 636 bin 190 olduğu açıklandı.



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