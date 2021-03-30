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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Porsuk Barajı'nda sevindiren gelişme

Porsuk Barajı'nda sevindiren gelişme

drone görüntüsü

Uzunlu Tarım Doluluk Oranı İçme Suyu Trol 

-Baraj
-Su seviyesi
-Vatandaşların açıklaması

( KÜTAHYA -ÖZEL-DRONE)- Şubat ve mart aylarındaki yağışlardan sonra barajın su seviyesi yüzde 85'e ulaştı- Baraj suyunun normale dönmesi bölgedeki üreticileri sevindirdi KÜTAHYA

- Kütahya'da bulunan Porsuk Barajı’ndaki doluluk oranının yüzde 85 seviyesine ulaştığı bildirildi.
Şubat ve mart aylarındaki yağışlardan sonra barajın su seviyenin normale dönmesi bölgedeki üreticileri sevindirdi. Kütahya merkeze bağlı Sofça köyü sakinlerinden Muammer Özcan, Sevim Yiğit ve Satılmış Akalın, "Porsuk Barajı’nın suyu, Kütahya ve Eskişehir halkı tarafından tarımsal alanlarda kullanılıyor. Son iki aydaki yağışlarla birlikte barajın doluluk oranı yüzde 85 seviyesine ulaştı. Önümüzdeki günlerde bu oran daha da yükseleceğini tahmin ediyoruz. Nisan yağmurlarıyla birlikte kuraklık tehlikesi tamamen ortadan kalkacağını öngörüyoruz" diye konuştular. Porsuk Barajı’ndaki su seviyesi, İHA tarafından havandan da görüntülendi. Porsuk Barajı, Kütahya ve Eskişehir sınırları arasında yer alan Porsuk Çayı üzerinde, sulama, taşkın kontrolü ve içme suyu temini amacı ile 1966-1972 yılları arasında inşa edilmişti. Yaklaşık 17 kilometre uzunluğundaki barajdan her yıl yaklaşık 41 bin hektarlık alanın sulandığı belirtildi. Geçtiğimiz yılın kasım ve aralık ayında kuraklık sebebiyle baraj suyunun kıyıdan yaklaşık 18 metre çekilmesi tedirginliğe yol açmıştı.
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