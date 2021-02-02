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02 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
“Ponçikler” fuhuş çetesine operasyon: 42 gözaltı

“Ponçikler” fuhuş çetesine operasyon: 42 gözaltı

Asayiş Şube Çıkış

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-Yapılan ev arama görüntüsü

( İSTANBUL ) -- İstanbul'da fuhuş operasyonu: 42 kişi gözaltına alındı İSTANBUL

- İstanbul’da iş verme vaadiyle kandırdıkları kadınlara şantaj yoluyla fuhuş yaptıran “Ponçikler” isimli çete için 7 ayrı ilçede 32 farklı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyon kapsamında 42 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, Ahlak ve Kumar Büro Amirliğinin çalışmalarıyla kendilerine ‘Ponçikler’ diyen tehdit ve şantaj yoluyla kadınlara fuhuş yaptıran ve yer temin eden çete için harekete geçildi. İddiaya göre, Ponçikler isimli çete Türkiye’ye çalışmak için gelen yabancı uyruklu bir grup kadına tehdit yoluyla fuhuş yaptırmaya zorladı. Şebekenin sosyal ağ üzerinden faaliyetlerini yürüttüğü, çalışmak istemeyen yabancı uyruklu kadınlara ise gizlice çektikleri fotoğrafları gösterip ‘Bunu internete yayarım rezil olursun’ diye şantaj yaptıkları öğrenildi. Ahlak ve Kumar Büro Amirliği ekiplerinin 5 aydır gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takip üzerine 29 Ocak Cuma günü 7 ayrı ilçede 32 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 adet silah, 8 bin TL nakit para 17 adet telefon ve çok sayıda sim kartı ele geçirildi. Öte yandan operasyon kapsamında toplam 42 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden çete lideri erkek C. E’nin de aralarında bulunduğu 14’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 13 kadın ve 15 müşteri adliyeye sevk edildi. (HZ-HK-
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