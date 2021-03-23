Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Pompalı tüfekli saldırganlar yakalandı

Pompalı tüfekli saldırganlar yakalandı

Şahısların emniyete götürülmesi

Hastane Akalan Alacak Verecek Meselesi Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

-Arşiv

( İSTANBUL )- Husumetli oldukları şahsı pompalı tüfekle yaralayan şüpheliler yakalandı İSTANBUL

- Esenyurt’ta aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahsı bir fotoğrafçı dükkanı içinde yaralayan saldırganlar yakalandı. Esenyurt’ta geçtiğimiz günlerde, aralarında alacak verecek meselesi bulunan şahsı sokak ortasında kovalayan pompalı tüfekli saldırganlar, bir fotoğrafçı dükkanı içinde yaralayarak kaçmıştı. Ayaklarından yaralanan şahıs hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri saldırganları bulamak için çalışma başlatmıştı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonrasında Y.T ve S.Ç. isimli şahıslar yakalandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement