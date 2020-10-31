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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Pompalı tüfekle sokak ortasında intihar etti

Pompalı tüfekle sokak ortasında intihar etti

Olay yerinden görüntüler

Acil Servis Yürüyüş Yolu Alabalık 112 Acil Servis Cenaze Aracı 

-cenaze aracı
-kalabalık
-detaylar

( SAMSUN ) SAMSUN

- Samsun’un Terme ilçesinde bir kişi, sokak ortasında pompalı tüfeği ateşleyerek intihar etti. Olay, Samsun’un Terme ilçesi Fenk Mahallesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 30 yaşındaki Uğur D. ırmak kenarındaki yürüyüş yolunda yürürken yanındaki pompalı tüfeği boğazına dayayıp ateşledi. Uğur D, olay yerinde hayatını kaybederken, silah sesini duyan çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil servise ihbar etti. Polis, olay yerini abluka altına alırken savcılığın incelemelerinin ardından Uğur D.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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