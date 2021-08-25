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Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı; 1 yaralı
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25 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı; 1 yaralı

Pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil kaza yaptı; 1 yaralı

Araçtan farklı açılardan görüntü

Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Pompalı Tüfek Saldırı Direksiyon 

-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntü
-Sürücüden görüntü
-Lastikten görüntü
-Fişekten görüntü

( DENİZLİ - ÖZEL) DENİZLİ

- Denizli’de seyir halindeyken pompalı tüfekle saldırıya uğrayan otomobil, lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Silahlı saldırıdan kıl payı kurtulan sürücü, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza, Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı YSE alt geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kimliği belirsiz kişi veya kişiler Ökkeş K. idaresindeki 09 EE 531 plakalı otomobile seyir halindeyken pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmaların lastiğe isabet etmesi sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Şehir magandaları arkalarına bile bakmadan kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri kazayı hafif sıyrıklarla atlatan Ökkeş K.’ye ayakta müdahale etti. Kısa süreliğine trafik tek şerit halinde ilerlerken, kaza yerine gelen Olay Yeri İnceleme ekipleri araçta incemeler gerçekleştirdi. Ardından otomobil yoldan kaldırılarak çekici yardımıyla çekildi. Öte yandan, polis ekipleri kaçan araç hakkında arama çalışması başlatırken, Ökkeş K. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. (EEP-MB-Y)
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