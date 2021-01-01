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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Pompalı tüfekle hava ateş açtılar, yakalanınca güldüler

Pompalı tüfekle hava ateş açtılar, yakalanınca güldüler

Y.S.'den ve silahlardan görüntüler

Polis Aracı Muhabir Harekete Geç Polis Ekipleri Pompalı Tüfek 

--Polis ekiplerinin silahları araca götürmesi
--B.Ç.nin getirilmesi ve Y.S. ile birlikte gülmesi
--Şahısların polis aracına götürülmesi
--B.Ç.'nin hangi kanalda çıkacak diye sorması
--Polis araçlarından görüntüler

( KAYSERİ )- Kayseri'de mezarlıkta pompalı tüfeklerle havaya ateş açan iki kişi gözaltına alındı KAYSERİ

- Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde mezarlıkta pompalı tüfekler ile havaya ateş açan şahıslar polis ekiplerini harekete geçirdi. Mezarlığın içerisinde tüfeklerle birlikte yakalanan şahısların yan yana gelince pis pis gülmeleri şaşırttı. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Seyitgazi Mahallesi'nde bulunan Seyyid Burhaneddin Mezarlığı içerisinden havaya ateş açıldığı ihbarı alan polis ekipleri, harekete geçti. Bölgeye sevk edilen çok sayıda polis ekibi, mezarlığın içerisinde el fenerleri ile arama yaptı. İlk olarak tüfeklerle birlikte yakalanan Y.S. (16) gözaltına alınırken, B.Ç. de (16) mezarlığın içerisinde saklandığı yerde kıskıvrak yakalandı. Yakalandıktan sonra bir araya getirilen şahıslar, birbirlerini görünce gülmeye başladı.
Polis ekipleri tüfeklere el koyarken, şahıslarda kendilerini görüntüleyen muhabirlere, "Hangi kanalda çıkacak" diye sordu. Gözaltına alınan şahıslar, emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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