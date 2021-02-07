Pompacılara sahte fiş operasyonu

-Polisin evde aramaları

-Şüphelilerin adliyeye götürülmeleri

-fotoğraflar



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da çalıştıkları akaryakıt istasyonları adına sahte fiş düzenleyip bazı firmalara komisyon karşılığında sattıkları tespit edilen 4 kişiden 3’ü tutuklandı. Sahte fişleri alan firmaların devleti yaklaşık 5 milyon lira zarara soktukları ortaya çıktı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları bir ihbarı değerlendirerek bir benzin istasyonunda pompacı olarak çalıştığı belirlenen 3 kişi ve bir servis şoförünü gözaltına aldı.Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uzun süren takipleri sonucu akaryakıt istasyonunda çalışan Hamdi Ç., Eray İ. ve Orhan G. ile Murat K.’yi gözaltına alındı. Şüphelilerin orijinal fişlerdeki numaraları kopyalayarak sahte akaryakıt fişi bastıkları, bu fişleri ise anlaştıkları bazı firmalara komisyon karşılığında sattıkları, bu şirketlerin ise yaptıkları vergi kaçakçılığı ile devleti yaklaşık 5 milyon lira zarara uğrattıkları öğrenildi.Polis, şüphelilere yönelik operasyon düzenlerken, Orhan G. isimli şahsın tanınmamak için saç ektirdiği ifade edilirken, şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda fiş rulosu ele geçirildi. 3 şüpheli çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, Eray 1. İsimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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