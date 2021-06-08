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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Pompa İstasyonundan kabloları keserken suçüstü yakalandılar

Pompa İstasyonundan kabloları keserken suçüstü yakalandılar

TESİSTEN DETAY

Adli Kontrol Uyuşturucu Uyuşturucu Madde Akalan Irak 

-PANOLARIN SON DURUMU
-KESİLEN VE ÇUVALA KONULAN KABLOLAR
-YERDEKİ KAŞIK VE ENFEKTÖRLER
-ŞÜPHELİLERİN ADLİYEYE ÇIKARILMASI

( ANTALYA )- Kabloları kestikleri panoların önünde uyuşturucu madde aparatları bulundu ANTALYA

- Antalya'da Barışsuyu Su Temin Projesi pompa istasyonundaki elektrik panolarının bakır iletken barakalarını ve kablolarını keserek çalan 3 şüpheli suçüstü yakalandı.Tesisin girişinde ve şüphelilerin kabloları kestikleri panoların önünde uyuşturucu madde hazırlandığı belirlenen metal kaşık ile uyuşturucu kullanıldığı belirlenen enjektörler bulundu. Olay Manavgat ilçesinde yaşandı. Bir ihbarı değerlendiren Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakoluna bağlı ekipler, Manavgat Barışsuyu Su Temin Projesinin bir parçası olan Ulukapı Mahallesi Bardaklar mevkiinde bulunan Su Pompa İstasyonunda kabloları kesmekte olan 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Sabaha karşı tesis içerisinde birilerinin olduğu yönünde vatandaştan gelen ihbarı değerlendiren ekipler, A. Ç. C., H. K. ve A. S. Y. İsimli şüphelileri pompa istasyonundaki elektrik panolarının bakır iletken barakalarını ve kablolarını kesip çuvallara doldurdukları sırada suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yakalanmasının ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekipleri, tesiste ve tesis çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan incelemelerde, şüphelilere ait çanta içerisinde enerji ölçmede kullanılan voltmetre, panoları açmada kullanılan levye bulunurken, tesis girişinde ve çantanın yanında uyuşturucu kullanmak için hazırlanmış metal kaşıkla enjektörlere rastlandı. Jandarma ekiplerince suçüstü yakalanan A. Ç. C., H. K. ve A. S. Y. İsimli şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılırken, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar. (AK-
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